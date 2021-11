Singapur Von der Null-Corona-Politik zur Impfquote von 100 Prozent

Sinn, der eigentlich anders heißt, arbeitet seit einigen Monaten für eine deutsche Firma in Singapur. Details über sich will er aus Sorge, seine Arbeitserlaubnis zu verlieren, nicht nennen. Die Regierung, sagt er, möge keine Kritik. Gerade in der Coronakrise ist der Stadtstaat wenig zimperlich: Die Menschen müssen auch bei einer Außentemperatur von 32 Grad jederzeit eine Maske tragen. Treffen mit mehr als einer Person sind verboten. Lange Zeit durften nicht einmal Familien gemeinsam essen gehen. „Wer gegen Regeln verstößt, kann online von anderen angeschwärzt werden“, erzählt Sinn. Es drohten dann Strafen im dreistelligen Bereich.