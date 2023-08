Sippenhaft Kairo: Deutsch-Ägypterin kämpft um Freilassung ihres Vaters

25. August 2023 | Quelle: dpa

Hier strahlten sie noch gemeinsam: die ägyptisch-deutsche Aktivistin Fagr Eladly und ihr Vater 2017 an der Universität Heidelberg. Bild: Bild: dpa

Eine in Wiesbaden lebende Deutsch-Ägypterin, die bekannt wurde für ihre scharfe Kritik an Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi, ringt in Kairo um die Freilassung ihres Vaters. „Es ist einfach nur schockierend und skandalös”, sagte Fagr Eladly der Deutschen Presse-Agentur über die Situation ihres Vaters Alaa (59). Der lebt ebenfalls in Deutschland und wurde kürzlich am Kairoer Flughafen festgenommen.