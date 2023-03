SIPRI-Bericht Russlands Waffenexport ist regelrecht eingebrochen

„Der Einmarsch Russlands in die Ukraine wird die Waffenexporte wahrscheinlich weiter einschränken, weil die Produktion für das eigene Militär Vorrang bekommt“, schreibt Sipri. Gleichzeitig würden Sanktionen und der Druck der USA dazu führen, dass verbündete Staaten des Westens auf den Einkauf von Waffen in Russland verzichten. Gleichzeitig kaufen vor allem EU-Mitglieder immer mehr in den Vereinigten Staaten. Allen voran Polen orderte bereits 32 Kampfflugzeuge und vier Flugabwehrsysteme. Dazu bestellte Warschau im ersten Kriegsjahr 394 Panzer, 96 Kampfhubschrauber und zwölf Raketenabwehrsystemen made in US. Zur Erinnerung: Auch Deutschland kauft 35 F-35 Tarnkappenbomber in den Vereinigten Staaten.