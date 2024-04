Sipri-Rüstungsreport Diese Zahlen zeigen, wie die Welt aufrüstet

Das hat augenscheinlich mit dem Krieg in der Ukraine und dem offensiven Aufrüsten Russlands zu tun. Während der Westen am Zwei-Prozent-Ziel arbeitet, gibt der russische Präsident Wladimir Putin mittlerweile knapp sechs Prozent seiner Staatsausgaben für die Aufrüstung aus. Auch die Ukraine muss bei ihrem Verteidigungskampf gegen die russische Kriegsindustrie mittlerweile enorme Summen für den Kampf ausgeben und landet mittlerweile auf Platz acht der größten Waffen-Einkäufer der Welt. Ein West-Ost-Rüsten ist längst in vollem Gange. Das zeigt folgende Auswahl an Zahlen.