SIPRI-Rüstungszahlen Diese Grafiken zeigen, wie Europas Staaten aufrüsten

100 Milliarden Euro will Deutschland über ein „Sondervermögen“ in Verteidigung investieren. Unter anderem möchte die Bundesregierung mit diesem Geld die Luftwaffe mit dem US-Tarnkappenjet F-35 ausrüsten und die mittlerweile 40 Jahre alte Tornado-Flotte ablösen, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Aber nicht nur Deutschland. Auch das Nicht-Nato-Land Schweden kündigt eine Erhöhung seiner Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) an. Und Finnland will ein israelisches Luftabwehrsystem kaufen. Das sind nur drei der aktuellen Reaktionen auf Wladimir Putins Krieg in der Ukraine.