Sitzung des Sicherheitsrats Lawrow verteidigt vor UN Einmarsch in die Ukraine

24. April 2023 | Quelle: dpa

Der russische Sergej Lawrow eröffnet die Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York. Bild: Bild: dpa

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat dem Westen hegemoniale Pläne vorgeworfen und den Einmarsch seines Landes in die Ukraine verteidigt. Die „Ukraine-Frage” könnte nicht losgelöst von der geopolitischen Entwicklung betrachtet werden, bei der die Nato die Sicherheit Russlands in der Region über Jahre bedroht hatte, sagte Lawrow bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates in New York.