Skripal-Affäre: Russischer Botschafter will sich mit britischem Außenminister treffen

MoskauDer russische Botschafter in London bemüht sich um ein Treffen mit dem britischen Außenminister Boris Johnson, um über die Ermittlungen nach dem Nervengift-Anschlag von Salisbury zu beraten. „Wir hoffen auf eine konstruktive Antwort der britischen Seite und zählen darauf, dass ein solches Treffen in nächster Zukunft stattfinden kann“, zitierte die russische Nachrichtenagentur RIA am Samstag einen Sprecher der Botschaft in London. Das britische Außenministerium bestätigte den Eingang einer entsprechenden Anfrage. Man werde darauf zu gegebener Zeit antworten, sagte eine Sprecherin.