Skripal-Attentat: Russland kritisiert „aggressive“ EU wegen Reaktion auf Giftanschlag

Viele EU-Regierungen prüfen nach dem Giftanschlag Schritte gegen Russland. Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigten nach dem EU-Gipfel an, dass sie darüber in den nächsten Tagen gemeinsam entscheiden würden. EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte erklärt, die nächsten Maßnahmen von Mitgliedsländern stünden ab Montag an.