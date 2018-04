Skripal-Attentat: Russland sieht sich durch OPCW-Bericht nicht belastet

MoskauRussland sieht sich durch den jüngsten Expertenbericht zum Giftanschlag auf den früheren Doppelagenten Sergej Skripal nicht belastet. In der Analyse der Organisation für das Verbot chemischer Waffen stehe nichts, was die britischen Vorwürfe stütze, dass Russland hinter dem Angriff stehe, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Freitag.