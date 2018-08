Slowenien: Politneuling Sarec soll die Regierung bilden

LjubljanaDer neue politische Star in Slowenien, Marjan Sarec, soll neuer Regierungschef des Nato- und EU-Landes werden. Vier Parteien beauftragten den 40-Jährigen am Mittwoch in Ljubljana, mit seiner LMS-Partei eine Koalitionsregierung auf die Beine zu stellen. Der frühere Comedian war mit seiner neu gegründeten LMS bei den turnusmäßigen Parlamentswahlen Anfang Juni aus dem Stand Zweiter geworden.