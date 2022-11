Slowenien Wahlkommission: Slowenen küren Pirc-Musar zur Präsidentin

13. November 2022 | Quelle: dpa

Die liberale Kandidatin Natasa Pirc Musar und der ehemalige Außenminister Anze Logar nehmen an einer Fernsehdebatte teil. Bild: Bild: dpa

Die parteilose Rechtsanwältin Natasa Pirc-Musar wird die nächste Präsidentin Sloweniens. Nach Auszählung von rund 90 Prozent der Stimmen kam die vom regierenden linksliberalen Lager unterstützte Kandidatin bei der Stichwahl am Sonntag auf einen Anteil von rund 54 Prozent. Ihr Rivale, der von der rechten Opposition unterstützte Ex-Außenminister Anze Logar, kam demnach auf etwa 46 Prozent der Stimmen, wie die Staatliche Wahlkommission am Sonntagabend in Ljubljana mitteilte.