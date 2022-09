Smartphones und Tablets EU-Kommission schlägt Label vor für Energieverbrauch und Robustheit von Mobilgeräten

Vor allem sollen Verbraucher künftig aber sehr viel mehr über das Produkt erfahren, das sie erwerben. Wie bisher schon bei Haushaltsgeräten soll die Energieeffizienz in sieben Kategorien von A bis G aufgeschlüsselt werden. In dem Label soll auch aufgelistet werden, wie oft das Gerät zu Boden fallen kann, ohne Schaden zu nehmen. Die Bestnote A bekommen nur Geräte, die auch noch nach 300 Aufprallen einwandfrei funktionieren. Weiter wird aufgeführt, in wie weit Handys und Tablets resistent gegen Staub und Wasser sind. Ein komplexer Index soll außerdem darüber informieren, in wie weit sich Geräte reparieren lassen. Dabei soll berücksichtigt werden, wie gut sich Geräte öffnen lassen sowie ob und zu welchem Preis Ersatzteile erhältlich sind. Einfließen wird in den Index etwa auch, über wie viele Jahre der Hersteller Software-Updates anbietet.