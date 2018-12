 Smog: Feuerwehr bekämpft Luftverschmutzung in Neu Delhi

Neu DelhiAngesichts einer gesundheitsgefährdenden Luftverschmutzung haben die indischen Behörden in der Hauptstadt Neu Delhi die Feuerwehr zur Hilfe gerufen. Die spritzte am Donnerstag Wasser von Hochhäusern, um Staub zu binden und Feuer aus brennendem Müll zu löschen. Zudem wurde in der Millionenmetropole jegliche Bautätigkeit untersagt.