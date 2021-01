Social-Media-Gesetz: Türkische Regierung will Twitter & Co einschränken

Die türkische Regierung hat den sozialen Netzwerken Twitter, deren Tochter Periscope sowie Pinterest ein Werbeverbot erteilt. Als Grund führte der stellvertretende Infrastrukturminister Omer Fatih Sayan am Dienstag an, dass die Firmen keinen lokalen Ansprechpartner benannt hätten und damit gegen geltendes Recht in der Türkei verstießen.