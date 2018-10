Social-Media-Trollarmee Strafverfahren – USA bezichtigen Russin der Einmischung in US-Wahl

WashingtonEiner russischen Staatsbürgerin wird in den USA eine Einmischung in die anstehende Kongresswahl zur Last gelegt. Jelena Chusjajnowa aus Sankt Petersburg habe eine geheime russische Social-Media-Kampagne mitverwaltet, durch die in der amerikanischen Bevölkerung Argwohn gegenüber bestimmten Kandidaten gesät werden sollte, hieß es in einer Strafanzeige, die das US-Justizministerium am Freitag publik machte.