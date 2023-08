Söldnertruppe „Der neue Führer von Wagner wird gehorsamer sein als Prigoschin“

Lesen Sie auch: Wie „Putins Koch“ mit seiner Wagner-Gruppe Geld verdiente



Wie wird sich das Geschäft der Söldner also entwickeln?

Die neue Garde kämpft in der Ukraine, wo sie als Kanonenfutter zum Einsatz kommt. Die alte Garde bleibt größtenteils in Afrika und erfüllt dort die Interessen Putins. Eine Neuorganisation lässt sich auf dem Kontinent eindeutig beobachten. (Anm. d. Red.: Neue Köpfe wie Alexander Ivanov nehmen mittlerweile eine zentralere Rolle ein. Ivanov ist der Direktor der Officer’s Union for International Security (COSI), einer Tarnfirma für Wagner auf dem afrikanischen Kontinent.)