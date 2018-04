Soforthilfe der EU-Kommission: Griechenland erhält 180 Millionen Euro für Integration von Flüchtlingen

Unterdessen hat die griechische Polizei über Ostern in der Ägais mehrere Migranten festgenommen. Sie wollten mit gefälschten Pässen in andere europäische Staaten reisen. Zwölf aus Vietnam, Tibet und Afghanistan stammende Menschen hätten im Flughafen der Kykladeninsel Santorini gefälschte Reisedokumente vorgezeigt, um an Bord von zwei Charterflügen nach Italien und Spanien zu kommen, teilte die griechische Polizei am Montag mit. Weitere drei Migranten wurden in Flughäfen von Heraklion und Chania auf Kreta festgenommen. Diese Migranten stammten aus Syrien und wollten nach Deutschland fliegen.