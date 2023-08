Solar Geoengineering Was Oppenheimer uns über den Umgang mit dem Klimawandel lehrt

Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, ob die Vorteile von SRM die bekannten und unbekannten Risiken aufwiegen würden. Wäre unser aktueller Pfad zu einer Welt, in der die Temperaturen den Richtwert von 1,5 Grad Celsius überschreiten und sich bis zum Jahr 2100 möglicherweise verdoppeln, besser als eine Welt, in der SRM eingesetzt wird? Besser für wen? Wer gewinnt, wer verliert und wer entscheidet darüber? Diese Technologien werfen auch grundlegende Fragen über die Rolle der Menschheit im Gesamtgefüge des Lebens auf, ebenso wie auch künstliche Intelligenz, Quantencomputer und synthetische Biologie. Könnten sie – in Anlehnung an einen Satz, den Oppenheimer 1945 in seiner Abschiedsrede vor der Vereinigung der Wissenschaftler von Los Alamos verwendete – „eine Veränderung in der Natur der Welt“ bedeuten?