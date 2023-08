Solar Geoengineering Was Oppenheimer uns über den Umgang mit dem Klimawandel lehrt

Zu dieser Zeit arbeitete ich im Auftrag des damaligen UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon an einem anderen Thema mit existenzieller Bedeutung – dem Klimawandel. Meine Reise nach New Mexico hatte aber auch einen sehr persönlichen Hintergrund: Mein Vater war vor kurzem, nach einem langen Kampf gegen die Demenz, gestorben und ich suchte einen ruhigen Ort in der Natur, um zu heilen. Das letzte Buch, das mein Vater und ich gemeinsam gelesen hatten, bevor sein Bewusstsein ihn verließ, war die meisterhafte Biografie American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, die auch Grundlage für den Must-see-Film dieses Sommers war.