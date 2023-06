Solidarisches Finanzsystem Finanzgipfel ringt um mehr Geld gegen Armut und Klimawandel

23. Juni 2023 | Quelle: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz nimmt am Gipfeltreffen über ein solidarischeres Finanzsystem teil. Bild: Bild: dpa

Für den Kampf gegen Klimawandel und Armut haben Staaten und Entwicklungsbanken auf einem internationalen Gipfel in Paris bessere Finanzhilfen in Aussicht gestellt und damit auch ein Signal an Länder im globalen Süden gesendet. Es sei ein Konsens gefunden worden, dass dazu das weltweite Finanzsystem effizienter und gerechter gemacht werden müsse, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zum Abschluss des zweitägigen Treffens.