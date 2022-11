Somalia 23 Tote bei Kämpfen zwischen Al-Shabaab und Militär

07. November 2022 | Quelle: dpa

Patrouillierende Sicherheitskräfte in Mogadischu. Bild: Bild: dpa

Bei Gefechten in Somalia sind nach Angaben des Militärs mindestens 23 Menschen getötet worden. Wie Hassan Jami'i, Leutnant der somalischen Streitkräfte, der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, griffen schwerbewaffnete Kämpfer der Terrormiliz Al-Shabaab in den frühen Morgenstunden eine Militärbasis an.