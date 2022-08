Somalia Mindestens elf Tote nach Islamisten-Angriff auf Hotel in Mogadischu

Nach einem bewaffneten Angriff islamistischer Extremisten auf ein beliebtes Hotel in Somalias Hauptstadt Mogadischu ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens elf gestiegen. Dutzende weitere Menschen wurden verletzt, wie somalische Sicherheitsbehörden am Samstag mitteilten. Demnach war der Angriff, der Freitagabend begonnen hatte, am Morgen noch nicht beendet.