Somalia: Mindestens zwei Menschen bei Bombenanschlag in Mogadischu getötet

MogadischuBei der Explosion einer Autobombe in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens zwei Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden. Der Sprengsatz sei gezündet worden, als Soldaten ein verdächtiges Fahrzeug an einem Kontrollposten in der Nähe des Sitzes des Parlaments gestoppt hätten, teilte die somalische Polizei am Sonntag mit. Der Fahrer des Wagens sei ebenfalls ums Leben gekommen, sagte der Polizist Mohamed Hussein der Nachrichtenagentur AP. Hintergründe waren zunächst unklar.