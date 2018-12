 Somalia: US-Militär meldet Tötung von Dutzenden Extremisten

NairobiBei Luftangriffen in Somalia hat das US-Militär am Wochenende nach eigenen Angaben 62 Extremisten getötet. Insgesamt seien sechs Attacken in der Umgebung von Gandarsch in der Provinz Banaadir geflogen worden, teilte das Afrika-Kommando der US-Streitkräfte am Montag mit.