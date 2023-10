Sommerquartal: US-Wirtschaft wächst überraschend stark – Plus 4,9 Prozent im 3. Quartal

Die US-Wirtschaft hat ihr Wachstum im Sommerquartal trotz hoher Zinsen mehr als verdoppelt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Juli bis September aufs Jahr hochgerechnet um 4,9 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Das ist das größte Steigerungsrate seit knapp zwei Jahren. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 4,3 Prozent gerechnet, nachdem es im Frühjahr nur zu einem Wachstum von 2,1 Prozent gereicht hatte. Von der angesichts hoher Zinsen erwarteten Rezession ist damit bislang nichts zu sehen.