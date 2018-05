Sonderermittlungen: Trump würde fairer Befragung zu Russland-Affäre zustimmen

Der frühere Bürgermeister von New York sorgte am Mittwoch für Aufsehen als er erklärte, der Präsident habe entgegen früheren Aussagen von der Zahlung eines Schweigegeldes an Daniels gewusst. Trump erklärte am Freitag zu Giuliani: „Er hat gestern angefangen. Er wird die Fakten noch auf die Reihe kriegen“ Ein anderer von Trumps Anwälten hatte am 19. April die Aufnahme von Giuliani ins Team angekündigt.