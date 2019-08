Sonderverwaltungszone: China tauscht offenbar routinemäßig Truppen in Hongkong aus

China hat Staatsmedien zufolge routinemäßig seine Truppen in Hongkong ausgetauscht. Die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua sprach am Donnerstag von einer regelmäßigen Auswechselung der in der Sonderverwaltungszone stationierten Streitkräfte. Sie zeigte Bilder von Lastwagen, die Soldaten zur Grenze befördern, und einem kleinen Marineschiff, das in Hongkong ankam.