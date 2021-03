Sonderverwaltungszone: China verabschiedet Änderung im Grundgesetz Hongkongs

China hat am Dienstag eine Änderung des Grundrechts in Hongkong gebilligt, die Peking größere Kontrolle über die Zusammensetzung des Parlaments in der Sonderverwaltungszone einräumt. Der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses verabschiedete die Änderungen am Abschlusstag einer zweitägigen Sitzung, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Einzelheiten wurden zunächst nicht mitgeteilt.