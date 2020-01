Sonderverwaltungszone Regierungschefin sieht Sonderstatus für Hongkong auch nach 2047

Die erfolgte Rücknahme des Auslieferungsgesetzes reicht den Demonstranten nicht mehr. Die Protestbewegung will auch demokratische Wahlen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion und einen Straferlass für die annähernd 7000 Demonstranten, die bislang während der Proteste festgenommen wurden. In ihren Bemerkungen vor dem Parlament machte Lam am Donnerstag erneut keine Zugeständnisse bei den Kernforderungen der Protestbewegung.