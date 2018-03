Soziale Netzwerke: EU-Kommission knöpft sich Facebook, Twitter & Co. vor

Einige der Vorschläge hängen an Deutschland. Etwa die E-Privacy-Verordnung oder die sogenannte SatCab-Verordnung. Mit Letzterer will die EU dafür sorgen, dass Filme und Serien überall in Europa geschaut werden können – heute ist es so, dass an der Grenze oft Schluss ist. Ansip hofft nun auf eine neue Große Koalition. „Ich kann einige wirklich positive Veränderungen in diesem Koalitionsvertrag feststellen“ lobte er.