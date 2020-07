Soziale Netzwerke Trump bedauert: „Manchmal liebe ich Twitter zu sehr"

Twitter hatte bei den Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt infolge des Todes des Afroamerikaners Georg Floyd in Minneapolis Ende Mai einen Tweet von Trump mit einem Warnhinweis versehen, weil der Beitrag gegen das Verbot von Gewaltverherrlichung bei dem Dienst verstoße. Trump hatte in dem Tweet zu den Ausschreitungen in Minneapolis geschrieben: „Wenn Plünderungen beginnen, wird geschossen“ - „when the looting starts, the shooting starts“.