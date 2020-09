Soziale Verantwortung Textilindustrie und Handwerk warnen vor Lieferkettengesetz

In einem Schreiben der Verbandspräsidentin Ingeborg Neumann an die Bundesregierung heißt es: „Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht.“ Das Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, ging an Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).