Soziales Mehr als 450 Festnahmen bei Rentenprotesten in Frankreich

24. März 2023 | Quelle: dpa

Demonstranten marschieren aus Protest gegen die Rentenreform durch die Straßen von Marseille, Südfrankreich. Bild: Bild: dpa

Bei gewaltvollen Protesten gegen die beschlossene Rentenreform sind in Frankreich Hunderte Menschen festgenommen worden. Innenminister Gérald Darmanin sprach am Freitag im Sender CNews von 457 Festnahmen. Etwa 440 Polizisten und Gendarmen seien bei Ausschreitungen verletzt worden. Allein in Paris habe es etwa 900 Feuer am Rande der Proteste gegeben.