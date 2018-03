Soziales Netzwerk: Bürgerrechtler werfen Facebook Diskriminierung von Wohnungssuchenden vor

New YorkBürgerrechtler in den USA werfen Facebook in einer Klage vor, mit zielgerichteter Werbung Vermietern Diskriminierung von Wohnungssuchenden zu ermöglichen. In der am Dienstag bei einem New Yorker Bundesgericht eingereichten Klage sagen die National Fair Housing Alliance und andere Organisationen, der Internetkonzern habe Vermietern und Maklern geholfen, wohnungssuchende Familien mit Kindern, Frauen und andere auszufiltern.