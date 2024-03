Soziales Netzwerk Donald Trump ist gegen ein TikTok-Verbot – und hat recht

Warner will es deshalb in einem eigenen Entwurf allgemeiner formulieren, so dass generell Unternehmen mit ausländischen Mehrheitseigentümern stärker reguliert werden können. Das schmeckt wiederum den Republikanern nicht. Die Chancen stehen also gut, dass trotz großen Wirbels am Ende wenig geschehen wird. Die chinesische Staatsführung hat bereits angekündigt, einen Zwangsverkauf nicht hinzunehmen. Bytedance selbst ist laut einem Medienbericht entschlossen, erst alle rechtlichen Mittel gegen ein drohendes Verbot in den USA auszuschöpfen, bevor über einen Verkauf nachgedacht wird. Eine Trennung von Tiktok werde als letzte Option gesehen, schrieb der Finanzdienst Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf informierte Personen.