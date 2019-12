Soziales Netzwerk: Ungarische Wettbewerbsbehörde verhängt hohe Geldstrafe gegen Facebook

Die ungarische Wettbewerbsbehörde hat gegen Facebook eine Geldstrafe in Rekordhöhe verhängt. Das amerikanische Internetunternehmen habe ungarische Nutzer mit falschen Angaben geködert, seine Dienste seien kostenlos, erklärte die Behörde am Freitag und setzte eine Geldstrafe von 1,2 Milliarden Forint (3,63 Millionen Euro) fest. Das ist die höchste bisher von der Wettbewerbsbehörde in Ungarn gegen ein Unternehmen ausgesprochene Geldstrafe.