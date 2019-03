Sozialpolitik: Franzosen nehmen Macrons Bürgerdebatte positiv auf

Am Freitag endete der erste Teil der „Grand Débat“, bei der im ganzen Land Menschen in Diskussionsrunden Probleme ansprechen konnten. Auch der Präsident beteiligte sich an den Debatten und sprach mit Bürgermeistern, Schülern oder Verbandsvertretern. Bürgern konnten außerdem ein Onlineportal nutzen, um Vorschläge zu machen.