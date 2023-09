SpaceX-Chef: Putin lobt Elon Musk als „herausragenden Menschen“ und Geschäftsmann

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag den Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk als „herausragenden Menschen“ und Geschäftsmann gelobt. „Was die Privatwirtschaft und Elon Musk betrifft, so ist er zweifellos eine herausragende Persönlichkeit. Das muss anerkannt werden, und ich denke, das wird in der ganzen Welt anerkannt“, sagte Putin bei einem Wirtschaftsforum im Osten Russlands. „Er (Musk) ist ein aktiver und talentierter Geschäftsmann und er ist sehr erfolgreich, auch mit der Unterstützung des amerikanischen Staates“, fügte Putin hinzu.