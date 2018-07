Spanien als Hauptziel: Frontex-Chef warnt vor neuer Flüchtlingsroute nach Europa

Die neuesten Zahlen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) zeigen, dass die Trendwende längst eingesetzt hat: Waren im ersten Halbjahr 2017 noch rund 85.000 Migranten in Italien und nur 6500 in Spanien angekommen, so waren es im gleichen Zeitraum 2018 in Italien nur noch 16.700 - und in Spanien bereits 15.600. Die Gesamtzahl der Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Europa kamen, lag aber im ersten Halbjahr nur noch bei knapp 46.500. Sie hat sich somit mehr als halbiert.