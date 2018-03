Spanien: Fünf katalanische Politiker müssen ins Gefängnis

Als die Vorladung bekannt wurde, stellte er sich am Donnerstagabend im Hauruck-Verfahren dem Parlament zur Wahl zum Ministerpräsidenten. Nach Lesart der Separatisten hätte er in dem Amt Immunität besessen und nicht verhaftet werden können. Doch er scheiterte im ersten Wahlgang an der nötigen Mehrheit und hätte sie wohl auch im zweiten Wahlgang nicht bekommen, der am morgigen Samstag hätte stattfinden sollen.