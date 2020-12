Spanien Gibraltar tritt Schengen-Raum bei

An Heiligabend hatten sich die EU und Großbritannien angesichts des Brexits in letzter Minute auf ein Handelsabkommen geeinigt, am vorletzten Tag des Jahres hatte dann das britische Unterhaus dem Handelspakt zugestimmt. Gibraltar war aber bislang nicht Teil des Abkommens gewesen. Die Regierungen in Madrid und London hatten seither über den Umgang mit der Grenze des britischen Überseegebiets verhandelt.