Spanien: Linke Partei ebnet den Weg zur Regionalpräsidenten-Wahl in Katalonien

Es war bereits der fünfte Versuch, einen Regierungschef zu wählen. Die Ernennung der vier vorherigen Kandidaten der Unabhängigkeitsbefürworter scheiterte an der Justiz. Sie halten sich entweder im Ausland auf oder sitzen wegen ihrer Beteiligung an einem Unabhängigkeitsreferendum im vergangenen Jahr in Haft.