Spanien: Sánchez will neues Kabinett am Mittwoch vorstellen

Bereits am Montag stand ein erster offizieller Termin auf dem Programm: Sánchez wollte in Madrid den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko empfangen. Sein Debüt in Brüssel werde der 46-Jährige am 28. und 29. Juni beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU geben, hieß es weiter.