Spanien: Spanischer Minderheitsregierung droht frühes Aus

MadridDie spanische Minderheitsregierung droht mit ihrem Haushaltsentwurf im Parlament zu scheitern. Zwei katalanische Parteien und die linksgerichtete Podemos kündigten am Freitag vor einer wichtigen Abstimmung zu Kürzungsplänen der sozialistischen Regierung ihre Enthaltung an. Ministerpräsident Pedro Sanchez ist auf die Unterstützung dieser Parteien angewiesen, da seine Sozialisten nur 84 der 350 Sitze in der Volksvertretung innehaben.