Am schärfsten wurde die Debatte, als es um die kleineren Parteien ging, auf deren Unterstützung sowohl die sozialistische PSOE von Sánchez wie auch die konservative Volkspartei PP von Feijóo angewiesen sein könnten. Sánchez griff Feijóo an, weil er der rechtspopulistischen Vox zu einer Regierungsbeteiligung verhelfen könnte. „Wir werden die Wahlen nicht nur gewinnen, weil wir eine gute Politik gemacht haben, sondern weil die Spanier es nicht erlauben werden, dass sie das Land mit Vox in einen dunklen Tunnel führen”, sagte Sánchez. Die Umfragen weisen indes in eine andere Richtung.