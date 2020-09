Spannungen: China forciert in Handelsstreit mit USA Pläne für Firmenstrafliste

Am Freitag hatten die USA ein Verbot der chinesischen Apps TikTok und WeChat angekündigt und damit auch den Handelsstreit wieder verschärft. Die US-Regierung begründet das Vorgehen mit Sorgen um die nationale Sicherheit, weil Daten von US-Nutzern der Videoplattform und des Messaging-Dienstes in die Hände der Führung in Peking gelangen könnten. Die Betreiber der Apps bestreiten dies.