Spannungen mit Ankara Warum der Westen die Türkei falsch versteht

Sie haben Recht. Die Türkei mag ein Nato-Verbündeter sein, aber sie ist wohl kaum ein Partner. Gleichzeitig wird die Tendenz der Türkeigegner, Ankaras Abweichung von der westlichen Linie als Angleichung an Russland zu interpretieren, von der türkischen Außenpolitik falsch verstanden. Es ist kein Geheimnis, dass es in Ankara eine Fraktion gibt, die der Nato zutiefst misstraut und die Türkei an die Seite Moskaus stellen möchte. Der Einfluss dieser Gruppe schwankt, aber selbst in Momenten ihrer Macht hat sich Erdogan dagegen gesträubt, die Außenpolitik den so genannten Eurasianisten zu überlassen. Täte er dies, käme es wahrscheinlich zu einem Bruch mit dem Westen, was der türkische Staatschef trotz der Nähe zu Russland nicht will.