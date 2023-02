Spannungen mit Ankara Warum der Westen die Türkei falsch versteht

Die Beziehungen der Türkei zu Russland sind zu einer Angelegenheit von globalem Interesse geworden, insbesondere seit der russische Präsident Wladimir Putin im vergangenen Februar seinem Militär den Befehl zum Einmarsch in die Ukraine erteilt hat. In den meisten Berichten werden die bilateralen Beziehungen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet, aber es geht um weit mehr als das. Es bedeutet keinesfalls, dass die Türkei den Westen verlassen und sich mit Russland verbündet hat, sondern vielmehr, dass Ankara die Kategorien anderer ablehnt und versucht, eine eigenständige Macht zu werden.



Lesen Sie auch: Nato-Konflikt? Erdoğan ist es egal



Die Berichterstattung über die Türkei ist nicht falsch. Die katastrophale Lage der türkischen Wirtschaft ist ein wichtiger Faktor für Erdogans Annäherung an Russland. Er entschied sich, entgegen den Forderungen der USA, keine Sanktionen zu verhängen und im Jahr 2022 verdoppelte Ankara seinen Handel mit Moskau. So wurde die Türkei zum drittgrößten Handelspartner Russlands. Das Geschäft bezieht sich hauptsächlich auf den Energiesektor. Russland beliefert die Türkei mit erheblichen Mengen an Gas, Öl und Kohle - einen Teil davon bezahlen die Türken in Rubel. Auf der Grundlage dieses Handels trafen sich Erdogan und Putin im vergangenen Oktober in Kasachstan und einigten sich auf einen Plan, der die Türkei zu einem Drehkreuz für russisches Gas machen würde.