Spannungen um Taiwan „Dann müssten die Deutschen niederknien und betteln“

Deutschland hat enge Beziehungen nach Taiwan, insbesondere wirtschaftliche. Was würde eine chinesische Invasion auch für deutsche Unternehmen bedeuten?

Es geht nicht nur um Industriechips, um Halbleiter, die zum großen Teil aus Taiwan kommen. Kein deutsches Auto, kein Volkswagen, BMW oder Daimler Benz, auch kein Handy, funktioniert ohne Chips oder andere Komponenten aus Taiwan. Die Halbleiterindustrie ist auch wichtig fürs Funktionieren militärischer und strategischer Ausrüstung. Die Europäer können es sich nicht leisten, dass Taiwan mit der gesamten Halbleiterindustrie und den Lieferketten unter die Kontrolle von China gerät. Die Chinesen würden daraus Erpressungspotenzial entwickeln. Dann müssten die Deutschen und andere niederknien und betteln, um an die Komponenten von China zu kommen.



Was raten Sie Unternehmerinnen und Unternehmern, die mit Taiwan verbunden sind?

In China sind rund 5000 deutsche Unternehmen tätig, ganz große und kleine….