Sparpolitik Gewerkschaften machen gegen Argentiniens Präsident Milei mobil

Die Gewerkschaften in Argentinien machen gegen die radikale Sparpolitik und Privatisierungspläne des neuen Präsidenten Javier Milei mobil. Ein vom Gewerkschaftsdachverband CGT koordinierter Streik war am Mittwoch auf zwölf Stunden angesetzt. Betroffen waren neben dem Verkehrssektor, auch Banken und Krankenhäuser. Zudem wurde zu einer Großdemonstration in Buenos Aires aufgerufen.